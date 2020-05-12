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Dünya

Rusya, Libya konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne isteyecekler

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Henry Wooster, Rusya'nın Libya konusunda Türkiye'den arabulucuk yapmasını isteyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:56:00 - 2020-05-12 14:19:37
Rusya, Libya konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne isteyecekler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson ve Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Henry Wooster ile telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Suriye'deki son gelişmeler ve Rusya'nın bölgede faaliyetleri tartışıldı.

Rusya'nın Beşar Esed'in faaliyetlerinden memnun olmadığı tartışılırken Moskova'nın Libya'daki paralı askerlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda söz alan Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson, “Rusya, Esed rejimi ile işbirliği içerisinde Suriyeli savaşçıları, son günlerde LUO’yu destekleyen Wagner’in operasyonlarına katılması için Libya’ya gönderdi” dedi. Robinson ayrıca, “Bu grup, düşük maliyetle ve minimum riskle kullanılabilen bir araçtır” diyerek, Moskova’nın Hafter’in ordusunu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

"Rusya askeri üsler isteyecek"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Henry Wooster ise "Rusya, Astana Sürecini kullandı. Türkiye'yi oyaladı. Rusya, Türkiye ile Libya konusunda bir barış anlaşmasında arabuluculuk yapmaya hazırlanıyor ve bunun karşılığında askeri üsler isteyecek." dedi.

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Yorumlar

Ismail

Turkiye kesinliklen olumlu cevab vememesi gerek  aslinda libyadaki rus parali askeleri bir terör örgutudur bir devletin ic islerine karisarak terör estirmektie ruyanin turkiyeye yanasmasi zaman kazanma terör örgutunu tahsim etmektir kesinlikle bu oyuna gelinmemeli.
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mevhibe inal

Bölgemizde BARIŞ olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar! Ülkede hasta vatandaşı hastaneye yatıramazken milyarları kaos, savaşlar için harcamak kime yarıyor?! Amerikalılara yaramadığı ortada!!
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