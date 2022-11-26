Rusya LGBT sapkınlığına geçit vermiyor

Rusya milletvekillerinin LGBT hareketine destek amaçlı yapılan faaliyetleri daha fazla kısıtlamak için harekete geçmesiyle birlikte, LGBT topluluğuna yönelik hukuki müeyyideler sıkılaştı.

Perşembe günü, Rus parlamentosundaki milletvekilleri, çocuklara yönelik "LGBT propagandası" kısıtlamalarını genişleten yasa tasarısını onayladı.

Yasayla birlikte LGBT yanlısı davranışların "gösterilmesi" yasaklanıyor. Ülkede bu tür yaşam tarzlarının "normal" olduğunu alenen önermesi yasaklanırken "LGBT propagandasını" teşvik ettiği görülen tüm reklamlar, yayınlar, kitaplar ve sinema filmleri de yasaklanıyor.

Para ve hapis cezası

Yasağın ihlali durumunda, 100.000 ila 2 milyon ruble (1.660 ila 33.000 dolar) arasında değişen para cezası uygulanacağı belirtildi. Ülkede yerleşik olmayanların ise sınır dışı edilebileceği, bazı durumlarda sınır dışı edilmeden önce 15 gün gözaltında tutulabileceği gündemde.

Tasarı, Kremlin tarafından yaklaşık on yıl önce kabul edilen ve çocuklara yönelik LGBT yaşam tarzlarının teşvik edilmesini yasaklayan "eşcinsel propaganda" yasasının genişletilmesi sonucu Rus meclisinden geçti.

Yeni yasa tasarısı, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmak üzere masasına gönderilmeden önce Parlamentonun üst meclisine gidecek.