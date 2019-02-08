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Rusya kilidi kırıldı, kapı açıldı! Türkiye harekete geçiyor

Rusya’nın vize kararı, nakliyeciler başta olmak üzere iş dünyasını sevindirdi. Putin’in hamlesinin birçok sektöre hareketlilik getireceğini belirten UND Başkan Vekili Erman Ereke, “Vize, bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticarette iyi bir yıl olacak” dedi. Ereke, vize engelinin kalkmasıyla, Türk nakliyecilerinin 20-30 binli taşıma sayısına ulaşabileceğini söyledi.

08 Şubat 2019 Cuma 06:22
Rusya kilidi kırıldı, kapı açıldı! Türkiye harekete geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve TIR şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Kararı memnuniyetle karşılayan Türk iş dünyası temsilcileri, vize konusunun kendileri için kilit nokta olduğuna işaret ederek, bu kilidi kırarak artık kapıyı araladıklarını ifade ediyor. Geçen yıl alanda 3 milyar 401 milyon dolarlık ihracat yapan iş dünyası temsilcileri, 2019’un Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacağına vurgu yaparak, bu yıl sonu için Türk nakliyecilerin 20-30 binli taşıma sayısına ulaşabileceğini belirtiyor.

2019 daha da iyi olacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve TIR şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatına ilişkin olarak; "Rusya'ya iş seyahati için giden Türk vatandaşlarına ve TIR şoförlerine yönelik vizelerin kaldırılması çok önemli bir adım. Vize konusu bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacak" dedi.

Uçak krizinin ardından 350’ye kadar düşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının Rusya ile ikili görüşmelerinde her zaman vize muafiyeti konusunu gündeme getirdiklerini hatırlatan Ereke, Putin'in bu yöndeki talimatının uluslararası nakliyecilik için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ereke, 2016 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle taşıma sefer sayısının 350'ye kadar düştüğünü ve ilişkilerin düzelmesiyle bu sayının 2017'de 7 bine, geçen yıl da 13 bine yükseldiğini bildirdi.

Taşıma sayısı 30 binleri rahatlıkla bulur

Vize ve güzergah sorunu olmadığında Türk nakliyecilerinin 20-30 binli taşıma sayısına ulaşabileceğine işaret eden Ereke, "Vizeler kaldırıldığında önümüzde çok ciddi bir engel ortadan kalkmış oluyor. Vize süreçleri iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasındaki kota müzakerelerinde de önemli engellerden biriydi. Kota artırma taleplerimiz, vizemizin olmaması gerekçesiyle geri çevriliyordu. Artık kota artırıldığı takdirde çok rahat bir şekilde Rusya'ya taşıma sayılarımızı artırabiliriz" diye konuştu.

‘İhracatçımız da kazanacak’

Rusya'ya vize konusunun sadece taşımacılar için değil, ihracatçılar için de sorun olduğunu vurgulayan Ereke, şöyle devam etti: "Vizelerin kaldırılmasıyla birlikte ihracatçılarımızın önündeki engel de kalkmış oldu. İhracatçılarımız yapacağı görüşmelerde daha rahat hareket imkânı sağlayarak Rusya'daki ticari faaliyetlerini artıracaklar. Bu da Türkiye'deki taşımacılara yansıyacak. İhracat yapıldıkça ihracatçılarımız kazanacak, taşımacılarımız da buradan döviz geliri elde ederek bunu Türk ekonomisine kazandıracaklar. Dolayısıyla hem hizmet hem de ürün ihracatı yaparak ülke ekonomisine ciddi bir gelir imkanı sağlayacağız. Vize konusu bizim için kilit noktaydı, bu kilidi kırarak ciddi bir kapıyı araladık. 2019 Rusya ile ticaret açısından iyi bir yıl olacak."

Rusya’ya direkt RO-RO hattı


Rusya’ya direkt Ro-Ro hattı kurmak için çalışmaları olduğunu anlatan Ereke, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve Rusya tarafından olumlu dönüş aldıklarını dile getirdi. Ereke, Kavkaz Limanı’nda da 3-4 ay içinde yapılacak çalışmalarla Ro-Ro hattının hazır hale gelmesinin ve operasyonların başlamasının beklendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Ro-Ro operasyonlarına başlanmasıyla Türk taşımacılarının Rusya’ya direkt gidebilme imkanı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çabaları da sonuç verirse 2019 yılı Rusya’ya yapılan taşımalarda hem nakliyecilerimize hem de ihracatçılarımıza çok ciddi katkı sağlayacak. Rusya konusunda önümüz açık duruyor.”

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:48
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