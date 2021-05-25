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Dünya

Rusya karşı askeri hamle! Harekete geçtiler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordunun personel sayısını artıracak yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:11:00 -
Rusya karşı askeri hamle! Harekete geçtiler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 11 bin yeni personel katılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Parlamentonun internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin sunduğu yeni yasa tasarısı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli sayısını 261 bine çıkarmayı öngörüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin halihazırda 250 bin personeli bulunuyor.

Zelenskiy nisanda da "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onaylamıştı.

 

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