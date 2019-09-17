Rusya, Karasularındaki Kuzey Kore gemilerini alıkoydu Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rus sınır görevlileri, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etti. Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedildi.

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