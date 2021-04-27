Rusya ile yaşadıkları kriz ile gündeme gelmişlerdi! O ülkede bomba paniği

Çekya İçişleri Bakanlığı binasında bulunan 500’e yakın çalışan, bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından tahliye edildi.

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan İçişleri Bakanlığı binası için sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ondrej Kratoska ihbarı doğrularken, polis binada bulunan 500’e yakın çalışanı tahliye etti. Bomba imha uzmanı ekiplerinin binadaki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmezken, ihbarın gerçek olup olmadığının henüz kesinleşmediği de öğrenildi.

Öte yandan binada sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek’in de katılacağı toplantının ise binanın boşaltılması nedeniyle yerel saatle 12.00’ye ertelendiği bildirildi.

Rusya ile yaşanan kriz

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.