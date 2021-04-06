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Dünya Rusya ile Ukrayna geriliminde NATO tarafını seçti
Dünya

Rusya ile Ukrayna geriliminde NATO tarafını seçti

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalar peş peşe gelirken NATO’nun da tavrı net bir şekilde ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:14:00 -
Rusya ile Ukrayna geriliminde NATO tarafını seçti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

Ukrayna ordusu, Mart sonunda Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını duyurmuştu.

Kremlin ise Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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