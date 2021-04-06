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Dünya Rusya ile Ukrayna arasında kriz! O ülke Türkiye'ye geliyor
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında kriz! O ülke Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Donbas krizini yakından takip ettiği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları tarafından aktarılan bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky'nin bölgedeki gelişmeleri görüşmek amacıyla Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:02:00 -
Rusya ile Ukrayna arasında kriz! O ülke Türkiye'ye geliyor

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim, Ankara'nın yakın takibinde. Güvenlik kaynaklarına göre NATO gelişmeleri yakından izliyor.

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, Ankara bölgede karşılıklı hukuktan yana. Ateşkesin kalıcı hale getirilip barışın sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Zelinsky'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky başkanlığında bir heyetin cumartesi günü yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yunanistan ile güven arttırıcı önlemler toplantısı yapılacak

Sadece Ukrayna değil, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Karabağ'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Türkiye, istikrarın korunması için çabalarını sürdürüyor.

Güvenlik Kaynakları bu kapsamda Doğu Akdeniz'de düşen tansiyona dikkat çekti.

Yunanistan ile diplomatik ve askeri görüşmelerin başladığı hatırlatıldı. Bu adımın Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. İki ülke arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yapılacağı açıkladı.

Azerbaycan ile tatbikat yapılması gündemde

Güvenlik kaynaklarına göre Azerbaycan ile Türkiye'nin tek ordu ile tatbikat yapması da gündemde. Atılacak ikili adımlar üzerinde çalışmalar sürüyor.

Libya ile temas devam edecek

Ve Libya'da silahlarının susmasının ardından yaşanan süreç. Güvenlik kaynaklarına göre bundan önce olduğu gibi bundan sonra Libya ile temas devam edecek. Karşılıklı ziyaretlerin her zaman olabilecek.

Ankara-Moskova hattında son kurulan temaslar yapıcı

Suriye'de ise Esed'in saldırgan tutumu ile alakalı Rusya ile görüşmeler sürüyor. Güvenlik kaynaklarına göre Ankara-Moskova hattında son kurulan temaslar yapıcı bir ortamda geçti. Suriye konusunda varılan mutabakatların çerçevesi hatırlatıldı, rejimin uygunsuz hareketlerinin tekrarlanmaması mesajı verildi.

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Yorumlar

Tr.

Tamda Suriyede Rusların desteklediği güçleri vurma zamanı...Aynen onların yaptığı gibi...
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