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Dünya Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik: 1 ölü
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik: 1 ölü

Rus yanlısı milisler Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askerini öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:46:00 -
Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik: 1 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri öldü.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Donbas'ın Avdiyivka bölgesinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, askerin kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarıldı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews

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