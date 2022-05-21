'Rusya ile Türkiye arasında helal ürün alanındaki işbirlikleri artıyor'

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu devam ediyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı da düzenlenmekte. Sputnik’e verdiği demeçte Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü, Discover Events Satış ve Pazarlama Müdürü Aylin Şengül, Türkiye’nin milli katılım organizasyonu konseptinde Russia Halal Expo fuarına bu sene ikinci kez katıldığını belirterek Türk şirketlerinin fuardan memnun olduklarını söyledi.

“Biz, Russia Halal Expo fuarına bu yıl ikinci kez katılıyoruz. Bu sene 12 firma ile güçlü bir katılımla Russia Halal Expo fuarına Türkiye milli katılım organizasyonu konseptinde katılıyoruz. Dünya Helal Zirvesi olarak biz, Tataristan Yatırım Ofisi ile partner kuruluşlarız. Onlar bizim Türkiye’de yaptığımız zirvemiz ve forumumuzu destekliyorlar. Biz de aynı şekilde burada yapılan organizasyonlarına tam destek veriyoruz. Biz bu işbirliğinden çok memnunuz”.

Dünyada 7 trilyon dolara yakın bir helal ekonomisinin olduğunu ve bu ekonominin gıda, kozmetik, turizm, tekstil, finans gibi birçok sektörü barındırdığını söyleyen Şengül, Tataristan’ın bu konudaki önemli potansiyeline işaret etti.

“Tataristan’da çok ciddi bir Müslüman nüfusu bulunmakta. Dolayısıyla burası helal ekonomisi için çok önemli bir potansiyel oluşturuyor. Ayrıca son dönemlerde Covid-19’la birlikte sağlıklı ürünlere olan talebin artması sebebiyle helal ürün piyasası, sadece Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de tercih ettiği bir pazar haline geldi. Dün biz Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Tataristan ve Türk insanlarının buluştuğu ayrı bir program oluşturduk. Ve bu program kapsamında ikili görüşmeler yapıldı. Güzel işbirlikleri oluşturdu. Fuarlarda yapılan bu işbirlikleri ticari ve ihracat istatistiklerine çok olumlu yönde yansımakta. Böylelikle helal ekonomisi de desteklenmiş oluyor”.

Rusya ile Türkiye arasında helal ürün alanındaki işbirliği perspektiflerini de değerlendiren Şengül, bu konuda şunları söyledi.

“Rusya’da Müslüman nüfusunun yaygın olması sebebiyle zaten helal hassasiyeti oluşmuş durumda. Türk ürünlerine olan talepler artmış durumda. Şu anki ticari durumlardan dolayı bizim daha önce Rusya’ya rahat ihraç edemediğimiz ürünlerde de kolaylıklar getirildi. Özellikle tarım ve hayvansal ürünler konusunda. Normalde yaptığımız ihracatlarda tarım sektöründe daha çok makina, ekipman anlamında güçlüydük. Ama şimdiki yeni gelişmelerle farklı alanlarda, farklı ürünlerde de ikili ilişkilerin ilerleyeceğini ve ticari potansiyelin artacağını düşünüyoruz”.