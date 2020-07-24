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Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:28:15 -
Rusya ile Türkiye arasında başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak

MOSKOVA (AA) – Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), ülkede tekrar başlatılan havayolu seferlerinin, tarifeli uçuşların yanı sıra charter uçuşlarını da kapsayacağını bildirdi.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'da tekrar başlayan uçuşlar, Rus ve yabancı havayolu şirketleri tarafından hem tarifeli hem de charter uçuşlar şeklinde uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya gelecek Türk, İngiliz ve Tanzanya vatandaşlarının, ülkeye girişte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik uygulanan tedbirlerden muaf olacakları vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Golikova, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Tanzanya ile de uluslararası uçuşların başlayacağını açıklamıştı.



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