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Dünya Rusya ile savaşa hazırlanıyorlar! Dünyaya ilan ettiler: Elimzide 20 adet Türk SİHA'sı var
Dünya

Rusya ile savaşa hazırlanıyorlar! Dünyaya ilan ettiler: Elimzide 20 adet Türk SİHA'sı var

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yarbay Yuri Ignati, ordunun elinde 20 adet SİHA bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:26:00 -
Rusya ile savaşa hazırlanıyorlar! Dünyaya ilan ettiler: Elimzide 20 adet Türk SİHA'sı var

Ukrayna'nın envanterinde 20 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı bulunduğu belirtildi.

Açıklama, Al Monitor'e röportaj veren Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yarbay Yuri Ignati tarafından yapıldı.

Bayraktar insansız hava araçlarındn övgüyle söz eden Ignati'nin açıklamasına göre, Ukrayna toplamda 20 TB2'ye sahip ve bu sayıyı artırmayı düşünüyor.

"Türkiye Akıncı TİHA'yı ilk olarak Ukrayna'ya satacak"

Ukrayna, Türkiye'nin insansız hava aracı programının en önemli alıcılarından biri konumunda.

Türkiye'nin Ukrayna'ya TB2 satışı daha önce Rusya ile de bir gerilime yol açmıştı.

Kaynak: Mepa News

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