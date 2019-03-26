Rusya ile NATO'yu savaştırdılar! Sonuç büyük facia

ABD’li National Interest dergisi, Rusya ve NATO arasında Avrupa'da yaşanacak olası bir savaşı simüle etti. Simülasyonda ortaya çıkan sonuca göre Rusya; Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir kısmını müttefik ülkelerin müdahalesinden uzun süre önce ele geçirdi.

Washington merkezli National Interest dergisi, NATO ile Rusya’yı savaştırdığı savaş simülasyonu hayal kırıklığı yarattı. Simülasyonda Rusya; Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir kısmını hemen ele geçirdi.

National Interest yazarı Michael Peck, ABD Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin araştırmasını baz alarak Rusya'yla NATO'yu, Avrupa'da sınırlı bir savaşta karşı karşıya getirdi.

Rusya üç ülkeyi anında işgal etti

Peck'in simülasyonunda ortaya çıkan sonuca göre Rusya; Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir kısmını müttefik ülkelerin müdahalesinden uzun süre önce ele geçirmeyi başardı.

“İttifak için ölümcül sonuçlar ortaya koyabilir”

Peck, "Avrupa kıtasında Rusya'yla girişilecek sınırlı bir savaşta alınacak yenilgi bile, ittifak için ölümcül sonuçlar ortaya koyabilir." diye vurguladı.

Uzmanların görüşlerini aktaran Peck, NATO ülkelerinin müttefiklerini korumakta başarısız olan ABD'ye güveninin ciddi şekilde zayıflayacağının ve bunun da Avrupa'da jeopolitik değişikliklere yol açacağının altını çizdi.

“Savunmada kilit ülke Polonya”

Böyle bir senaryonun önüne geçilmesi için bir koruma programı öneren uzmanlar, Doğu Avrupa'da savunma hattının kilit ülkesi olarak Polonya'yı işaret etti ve NATO'ya bu ülke topraklarına tam teşekküllü ABD savunma sistemleri konuşlandırma çağrısı yaptı.