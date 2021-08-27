Rusya ile anlaşma sağlanan Deralımuhalifler bölgelerini terk etti

Suriye’nin güneyinde Dera vilayetinde Rusya ile yapılan ateşkes müzakereleri çerçevesinde buradaki silahlı muhaliflerin ikinci grubu bölgeyi terk etti.

Euronews'in haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 53 kişilik silahlı muhalif grubun üyelerinin, muhaliflerin kontrolündeki kuzeye gitmek üzere bölgeyi terk ettiğini duyurdu. İlk grup muhalifler, salı günü bölgeyi terk etmişti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da muhaliflerin bölgeden ayrılmasını doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM) önceki gün yaptığı açıklamada. Suriye’nin güneyinde Dera kenti civarında hükümet güçleri ve muhalifler arasında son bir aydır süren çatışmalar sonucu 38 bin 600 kişinin yerlerinden edildiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin, insani yardımların 40 bin kişinin yaşadığı Dera merkezine ulaşmasını engellediği suçlamasında bulunuyor.

2018 yılında Şam yönetiminin kontrolü ele geçirdiği bölgede, son haftalarda çatışmalar yeniden yoğunlaşmıştı.