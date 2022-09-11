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Dünya Rusya iki şehirden çekildiğini duyurdu
Dünya

Rusya iki şehirden çekildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 00:08:00 -
Rusya iki şehirden çekildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

​​​​​​​Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulandı.

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