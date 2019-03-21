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Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

Suriye'deki muhaliflere ait uçak gözlem evinden paylaşılan bilgilere göre; Rusya'ya ait 6 savaş uçağı İdlib'e bomba yağdırdı. Hava saldırısında aynı aileden 4'ü çocuk, 5 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:43
Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki El Fakii köyüne düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 4'ü çocuk, 5 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

İdlib'in batısında Cisr eş Şuğur ilçesinin çevresindeki Freyke köyüne, güneydoğusundaki Şeyh Mustafa, Hamidiyye, Habit, Psida, Tel Aas ve ElFakii köyleri ile KeferRuma ilçesinin çevresine gece geç saatlerde hava saldırısı düzenlendi.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesaplarında, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden 6 Rus savaş uçağı saat 01.00 sularında kalkış yaparak saldırılar düzenledi." bilgisini paylaştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerine kadar süren hava saldırılarında aynı aileden dört çocuk ve baba hayatını kaybederken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri anneyi enkazdan yaralı kurtardı. Saldırıda ayrıca 4 sivil daha yaralandı.

Soçi mutabakatı ihlal edildi

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçimutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 152 sivil hayatını kaybetti, 445'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esedrejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçimutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:43
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. İdlib
  3. Soçi mutabakatı

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