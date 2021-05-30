Rusya hükümetine çağrı yaptı: Türkiye konusunda acil karar alınmalı

1 Haziran'a kadar askıya alınan Türkiye chrater uçuşlarının kaderi konusunda en geç 28 Mayıs’ta açıklanması beklenen karar henüz gelmeyince, Rusya turizm sektörü harekete geçti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, koronavirüs döneminde tüm kararlarn alınması için oluşturulan “operasyon-koordinasyon merkezi”ne bir mektup gönderdi ve mağduriyetlerin artmaması için acilen kararın bildirilmesini istedi.

Interfax'ın haberine göre Rusya Tur Operatörleri Birliği yolladığı mektupta, koronavirüs operasyonel merkez başkanı, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya 1 Haziran'dan sonra Türkiye’ye uçuşlarla ilgili hükümetin kararı hakkında resmi bilgi istedi.

Mekrupta, Türkiye’ye uçuşlara getirilen kısıtlama süresinin birkaç gün içinde sona ereceği, buna rağmen halen tur operatörleri ve turistlerin hiçbir bilgisi olmadığı hatırlatıldı. Bu yüzden hem şirketlerin hem turistlwerin planlama yapamadığı belirtildi ve geç kalmaksızın netlik beklendiği vurgulandı.

Birliğin basın sözcüsü Irina Tyurina, "Hukuki açıdan Türkiye ile ilgili durum çok tuhaf. Nisan ortasından 1 Haziran'a, yani Türkiye'nin kapalı olduğu dönem için yaklaşık 500 bin kişi tur satın aldı. 1 Haziran ise Salı... Bundan sonra ne olacağı konusunda ne turistlerin ne de turizm sektörünün bir bilgisi yok" dedi.

Tyruna şöyle konuştu:

"İnsanlar hayatlarını hangi bilgiye dayanarak nasıl planlamalı? 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye uçuyorlar mı, uçmuyorlar mı? Kısıtlamaların uzatılması veya kaldırılması hakkında bize bilgi verin, insanların bunu şimdi bilmeye hakkı var. Paralarını ödediler ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Uçuşların durumuna dair resmi bir bilgi yok. Bu nedenle şu an şirketler parayı iade etmek zorunda değiller. Durum tamamen çıkmazda, kimse ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmiyor. Bu durumda hem turistler hem de iş için ne yapılması gerektiği konusunda en azından biraz bilgi vermenizi rica ediyoruz. Bir mektup gönderdik, bekliyoruz. Operasyon merkezinin bir toplantısı olması gerekiyor, henüz bilmiyorum ama belki bir karar, bir tepki olacaktır”

(Turkrus)