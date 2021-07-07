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Dünya Rusya ‘her türlü adıma hazırız’ diyerek açıkladı! ‘Üssü kullanacağız’
Dünya

Rusya ‘her türlü adıma hazırız’ diyerek açıkladı! ‘Üssü kullanacağız’

Afganistan’daki kötü gidişata ilişkin açıklama yapan Rusya, bölgedeki müttefikleri korumak için her türlü adıma hazır olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 16:02:00 -
Rusya ‘her türlü adıma hazırız’ diyerek açıkladı! ‘Üssü kullanacağız’

ABD askerlerinin çekildiği günlerde Afganistan'da üst üste Taliban saldırıları patlak verdi ve kötü gidişata ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’daki durumun hızla kötüleşme eğilimi gösterdiğini, Moskova’nın, gerekirse, bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de, Pazartesi günü görüştüğü Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’a, Moskova’nın, bu eski Sovyet Cumhuriyeti’ne, gerekirse, NATO’nun Afganistan’ı terk etmesi sonrasında oluşabilecek risklerle mücadelesinde yardımcı olabileceğini kaydetmişti.

Rahman, ülkesinin Afganistan’la sınırını güçlendirmek üzere 20 bin ihtiyat kuvvetinin sınır bölgesine gönderilmesi emrini verdi. Son günlerde, Taliban’ın saldırılarını arttırması üzerine, 1000 kadar Afgan askeri mukavemet göstermek yerine Tacikistan’a kaçtı.

Laos ziyareti sırasında konuşan Lavrov da, Rusya’nın ülke dışındaki en büyük üslerinden biri olan Tacikistan’daki üssünü, bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini sağlamak üzere kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov, “Afganistan’da gelişen durumu yakından takip ediyoruz. ABD ve NATO kuvvetlerinin hızlı bir şekilde çekildiği ülkede, durum hızla kötüleşme eğilimi gösteriyor. ABD ve NATO, Afganistan’da uzun yıllardır bulunmalarına rağmen buraya istikrar kazandırmada gözle görülür sonuçlar elde edemediler” dedi.

Lavrov, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından Rusya liderliğinde kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki sorumlulukları çerçevesinde askeri yükümlülüklerinin devam ettiğine dikkat çekti. Örgütte Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan da yer alıyor.

Tacikistan’daki üs

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü temsilcileri kısa süre önce son durumu belirlemek ve değerlendirmede bulunmak üzere Tacikistan-Afganistan sınırını ziyaret etti. Rus yetkililer, sınırın Afganistan tarafının Taliban’ın kontrolunda olduğunu söylüyor.

Lavrov, “Müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırgan girişimi engellemek için Tacikistan’daki üssümüzün askeri kapasitesini kullanma dahil her türlü adıma hazırız” dedi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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