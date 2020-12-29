Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...

Son zamanlarda Rusyadaki bazı önemli Facebook, Twitter ve YouTube hesapları kapatılmıştı. Rusya ise bu durumun haksızlık olduğunu düşünerek platformlara savaş açmış durumda.

Financial Express tarafından yayınlanan habere göre Rusya, bu yıl içerisinde çok sayıda Rus medya kuruluşunun ve vatandaşının bu platformlar üzerindeki hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin askıya alınması nedeniyle harekete geçti.

Söz konusu platformları erişime engellemeyi teklif eden yasa tasarısı, parlamentonun alt meclisi Devlet Duması tarafından kabul edildi.

Rus parlamentosu, üst meclis olan Federasyon Konseyi ve alt meclis olan Devlet Duması olarak iki bölümden oluşuyor.

Facebook, Twitter ve YouTube'u ülkede yasaklayan tasarı eğer parlamentodan geçerse, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak ve ardınan kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Böylece popüler sosyal medya platformları Rusya'da tamamen yasaklanmış olacak. Konuyla ilgili ABD'li şirketlerden herhangi bir açıklama gelmedi.