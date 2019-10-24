Rusya harekete geçiyor! 1 hafta içinde...
Rusya Savunma Bakanlığı, bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceklerini açıkladı.24 Ekim 2019 Perşembe 11:59
Rusya, bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye ilave askeri birlik ve ekipman göndereceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye bir hafta içinde 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman sevk edileceği bildirildi.
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