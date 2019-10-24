Rusya harekete geçiyor! 1 hafta içinde... Rusya Savunma Bakanlığı, bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceklerini açıkladı.

Rusya, bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman göndereceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye ilave askeri birlik ve ekipman göndereceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye bir hafta içinde 276 askeri polis ve 33 ünite askeri ekipman sevk edileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.