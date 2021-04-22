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Gündem Rusya, Güney ve Batı Askeri Bölgesi askeri birliklerini kalıcı mevzilerine geri gönderiyor
Gündem

Rusya, Güney ve Batı Askeri Bölgesi askeri birliklerini kalıcı mevzilerine geri gönderiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Güney ve Batı Askeri birliklerinin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve birliklerin geri çekileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:48:00 -
Rusya, Güney ve Batı Askeri Bölgesi askeri birliklerini kalıcı mevzilerine geri gönderiyor

Şoygu, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’daki tatbikatları denetlemek için yaptığı ziyaret sonrasında askeri yetkililerle bir araya geldi.

Güney Askeri Birlikleri ve Batı Askeri Birliklerinin yapmış olduğu tatbikatın sona erdiğini belirten Şoygu, “Denetimlerin hedeflerine tam olarak ulaştığına inanıyorum. Askeri birlikler ülkenin güvenilir bir şekilde savunmasını sağlama yeteneğini gösterdi. Bu bağlamda, Güney ve Batı Askeri bölgelerindeki denetlemelerin sona ermesine karar verdim.” ifadelerini kullandı.

Askeri birliklerin 23 Nisan’dan itibaren daimi mevzilerine dönüşünü başlatma konusunda askeri yetkililere talimat veren Şoygu, tatbikat yapan bu birliklerin 1 Mayıs’a kadar kalıcı olarak konuşlandıkları yerlere geri dönmesini emretti.

Rusya’nın güney sınırlarında NATO’nun askeri hareketliliğini artırdığını söyleyen Şoygu, “Bölgede NATO’nun askeri faaliyetleri önemli ölçüde artıyor. İstihbarat faaliyetleri yoğunlaşıyor, operasyonel eğitim faaliyetlerinin ölçüsü ve yoğunluğu artıyor.” ifadelerini kullandı.

Defender-2021 askeri tatbikatı için NATO askeri birliklerini bölgeye sevkiyatını dikkatli bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Şoygu, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ın NATO birliklerinin bir araya gelmesi için koordinasyon merkezi oluşturduğunu dile getirdi.

Koalisyonun gruplarından birisinin askeri birliklerinin Karadeniz’de konuşlu olduğunu belirten Şoygu, halihazırda Yunanistan limanlarına silahlar, askeri ve özel teknik araçların geldiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, Defender-2021 tatbikatının yapıldığı bölgenin takip edilmesi ve olumsuz bir gelişme durumunda derhal yanıt verilmesi için talimat verdi.

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