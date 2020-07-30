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Dünya

Rusya gözaltına aldığı askeri 'Vatan hainliği'nden yargıladı

Rusya, Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına aldı. Askerin 'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:59:00 - 2020-07-30 16:06:52
Rusya gözaltına aldığı askeri 'Vatan hainliği'nden yargıladı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin 'Ukrayna adına casusluk faaliyeti yürüttüğü' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi.

'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

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