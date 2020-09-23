Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'nın Astrakhan Eyaletindeki Asholuk Meydanı'na “Kafkasya-2020” askeri tatbikatı devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Kafkas-2020 tatbikatına 80 bin civarında Rus askeri ile Belarus'un yanı sıra Çin, İran, Pakistan, Ermenistan ve Myanmar'dan yaklaşık 1000 asker katıldığını açıkladı.

Dev tatbikatın ilk bölümünde SU-30 ve SU-25 savaş uçaklarının sözde düşman hedeflerine saldırı görüntüleri servis edilmişti.

S-400’ler aktif edildi

Rusya yeni görüntüler basına sızdırdı. Türkiye’nin aldığı S-400’lerin nasıl çalıştığına ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü. S-400’lerin ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte yoğun bir hava saldırısını püskürttüğü görüldü.

S-400 ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, Rusya'nın Astrakhan Eyaletindeki Asholuk Meydanı'na “Kafkasya-2020” askeri tatbikatı sırasında yoğun bir hava füzesi saldırısını püskürttü.

Rusya’nın güney ve kuzey Kafkasya bölgelerinde, Karadeniz ile Hazar Denizi sularında düzenlenen tatbikatta, yaklaşık 60 savaş uçağı, 30 savaş gemisi, 250 tank, 450 zırhlı araç, 200 top ve roket fırlatma sistemleri yer alıyor.