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Dünya Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:19:00 -

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti.

Savunma Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'ne ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı, kurulan karakolların hafif silahlı saldırı ve şarapnel parçalarına karşı korunaklı olduğunu, karakolların altyapısının personelin konforuna göre dizayn edildiğini açıkladı.

Karakolların kendi elektriğini üretebildiğini belirten bakanlık, teknolojik altyapı ve ulaşım konularında da gereken tüm yatırımların yapıldığını ifade etti.

Bakanlık, karakolların iklimlendirme sistemleri ile donatıldığını ve her mevsime uygun hale getirildiğini aktarırken dış duvar ve mevzilerin GNT-2 ve GNT-3 teknikleri ile inşa edildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde kurulan karakolların tanklarla da korunduğu görüldü

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