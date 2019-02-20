Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı! Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.

Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Poseidon denizaltı aracının testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Bakanlık, aracın test görüntülerini ilk kez yayınladı. Videoda Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitabında Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk sualtı aracının bu baharda suya indirileceğini söylemişti. Putin'e göre, Poseidon araçları, yüksek derinliklerde ve çoğu modern denizaltıdan yüksek hızla kıtalararası yolculuk yapabiliyor.

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