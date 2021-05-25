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Dünya Rusya Google'a cezayı kesti
Dünya

Rusya Google'a cezayı kesti

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:05:00 -
Rusya Google'a cezayı kesti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

"Yaptırım uygulanabilir" denilmişti

Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.

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