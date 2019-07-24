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Rusya geri adım attı!

Güney Kore, Rusya'nın dün hava sahasını ihlalini inkar etmesine rağmen bugün ihlal nedeniyle derin üzüntü ilettiğini bildirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Rusya geri adım attı!

Güney Kore, Rusya'nın dün yaşanan hava sahasını ihlali nedeniyle 'derin üzüntüsünü' dile getirdiğini söyledi ve Moskova'nın, Seul ile yürüttüğü temaslarda olayın kasıtlı bir askeri manevra olmadığını ilettiği ifade edildi.

Salı günü TSİ 02.00 sularında, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait A-50 tipiş bir keşif uçağı Güney Kore hava sahasına girmiş, Güney Kore savaş uçakları Rus uçağını hava sahasından çıkarmak için 360 el uyarı ateşi açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada herhangi bir hava sahası ihlalinin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Bugün ise Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada "Moskova, 'söz konusu uçak planlı rotasında ilerlemiş olsaydı bu olay yaşanmazdı' açıklamasını yaptı" deniyor.

Rusya'dan konuyla ilgili kamuoyuna yeni bir açıklama yapılmış değil.

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede Çin Hava Kuvvetleri ile Japon Denizi'nde müşterek devriye uçuşu gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Çin de uçaklarının Güney Kore hava sahasına girmediğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
  1. rus uçağı
  2. güney kore

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