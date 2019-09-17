Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu.

Rus Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına aldı. Ayrıntılar geliyor....

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