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Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu.

17 Eylül 2019 Salı 15:30
Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

Rus Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:30
  1. Kuzey Kore
  2. Rus Federal Güvenlik Servisi

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