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Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

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Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur sorusunun cevabına bakalım...

#1
Foto - Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

Uzmanlar seramik kap ve kupalardaki kılcal çatlakların düzenli ve doğru temizlenmediğinde hijyen açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Haluk Erdoğan bu ürünlerin bulaşık makinesinde yapılan temizliğine dikkat çekse de "Çok fazla çatlak ve deformasyon varsa daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi. Güveçlerde de aynı sorunların görülebileceğini dile getiren Aslan ise güvecin yıkandıktan sonra fırında 200 derecede boş bir şekilde pişirilmesi tavsiyesinde bulundu.

#2
Foto - Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

Gıda tüketiminde kullanılan seramik kap ve kupalardaki çatlaklar, bakteri üretme riski sebebiyle risk oluşturuyor. Estetik görünümü ve el işçiliğiyle ön plana çıkan seramik kaplar ve kupaların restoran ve kafelerin yanı sıra evlerde de yoğun kullanılıyor.

#3
Foto - Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, seramiğin üretim sürecinde uygulanan pişirim hatalarının bazen hijyen sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Aslan ayrıca pişirme sırasında camsı, parlak veya mat bir kaplama alanı oluşturan kimyasal karışımın da kullandığına dikkat çekti.

#4
Foto - Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

Aslan, "Üretim aşamasında seramiğin yüzeyine uygulanan sırda pişirim noktasında yapılan hatalar, kılcal çatlaklara neden olabiliyor. Seramik ürünlerin fırından gereğinden erken çıkarılması veya soğutma aşamasındaki hatalar da bu çatlakların oluşumunu tetikleyebiliyor" dedi. Aslan, dışarıdan bakıldığında zararsız gibi görünen mikro çatlakların her kullanımda gıda artıkları, içecek kalıntıları ve temizlik maddeleriyle dolabileceğini kaydetti. Kupa çatlaklarının 80-100 dereceye ulaşan kahve ve çay gibi sıvılarla temas ettiği noktada farklı bir organik yapı oluşabileceğine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

#5
Foto - Seramik kaplardaki çatlaklar... Kırık kupalardan çay içerseniz ne olur?

"Kısa vadede belirgin bir sağlık tehdidi gibi görünmeyebilir ancak uzun süreli ve özensiz kullanımda mikroorganizmaların hijyen sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kılcal çatlaklardaki renk değişiminin de bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." ÇOK FAZLA ÇATLAK VARSA DİKKAT: NELER YAPILMALI? Aslan, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan güveçlerde de aynı sorunların görülebileceğini dile getirerek, güvecin yıkandıktan sonra fırında 200 derecede boş bir şekilde pişirilmesi tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Haluk Erdoğan da seramik ve diğer mutfak eşyalarında bakterilerin üreyebileceğini söyledi. Bu eşyalardaki çatlakların ve form bozukluklarının bakteri üremesini artırabileceğini belirten Erdoğan, "Deterjan, su, bulaşık makinesi ile yapılan temizliğin bu mikropların uzaklaştırılmasına ve insan sağlığına zararının engellenmesine yeterli olduğunu söyleyebiliriz ancak çok fazla çatlak ve deformasyon varsa daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu organik ve inorganik maddelerin birikmesine mikro düzeyde neden olabilir ama bulaşık makinesinde düzgün bir yıkama, çatlaklı sırlı çanak çömlekleri güvenli hale getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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