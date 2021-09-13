Rusya geliştirilmiş saldırı robotlarını denedi

Rus kuvvetleri, Platform-M saldırı robotlarını Zapad-21 tatbikatında test etti. Radio Sputnik sitesinde yer alan habere göre bombaatar ve Kalaşnikof saldırı tüfeği ile donatılan Platform-M saldırı robotları başarıyla test edildi.

Haberde robotların, belirlenen mayın tarlalarında keşif yapmak ve geçişler düzenlemek için kullanıldığı aktarıldı.

Rusya-Belarus'un ortak olarak gerçekleştirdiği Zapad-2021 tatbikatları, 10 Eylül'de başladı. İki ülkenin eğitim sahalarında ve Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikatlar, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Kalaşnikof saldırı tüfeği ve 4 bombaatar ile silahlandırılan Plarform-M saldırı robotunun hedef mekanizması, insan yardımı olmadan otomatik olarak çalışıyor. Platform-M, esas olarak keşif ve devriye görevlerini yürütmek ve askeri bölgelerin korunması için geliştirildi.