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Dünya Rusya flaş gelişmeyi duyurdu! Aynı gün Katar ve Mersin'de yapılacak
Dünya

Rusya flaş gelişmeyi duyurdu! Aynı gün Katar ve Mersin'de yapılacak

Türkiye ile Rusya arasında Katar'da kritik bir görüşme yapılacak. Görüşme sırasında, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:20:00 -
Rusya flaş gelişmeyi duyurdu! Aynı gün Katar ve Mersin'de yapılacak

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceği belirtildi.

Rusya Dışişleri yetkilileri, Lavrov’un Ortadoğu turu kapsamında yarın Türk mevkidaşı ile bir araya geleceğini söyledi.

Söz konusu görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşeceği belirtildi. Rus yetkilileri görüşmeye dair başka ayrıntı paylaşmadı.

Doha’daki görüşme, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Akkuyu nükleer güç santralinin üçüncü reaktörünün temel atma törenine video-konferans yöntemiyle katılacakları güne denk gelecek.

Ayrıntılar geliyor...

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