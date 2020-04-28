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Dünya

Rusya eşcinsel sapkınlığı kıskaca aldı! LGBT'ye karşı tüm güvenlik güçleri teyakkuzda

Türkiye'de her türden dernekleşme ve faaliyet yürütme izni verilen LGBT'nin Rusya'da (mahkeme kararıyla) aile değerlerini reddettiği, sapkın ilişkileri teşvik ettiği gerekçesiyle tüm sosyal ağ siteleri kapatıldı.

2020-04-28 23:59:00 -
Rusya eşcinsel sapkınlığı kıskaca aldı! LGBT'ye karşı tüm güvenlik güçleri teyakkuzda

Referans Medya haber sitesinde yer alan habere göre; Eşcinsellik propagandasının yasak olduğu Rusya'da sapkınlığın yaygınlaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yenileri ekleniyor. Son olarak Rus Mahkemesi, sapkınlık olarak nitelendirdiği LGBT gruplarına ait sosyal ağ sitelerini kapattı. Ülke de tüm LGBT etkinliğine karşı güvenlik birimlerinin teyakkuzda olması istendi. Gösteri ve benzeri LGBT faaliyetlerine Rusya'da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Sosyal medya faaliyetlerine engelleme

Rus Mahkemesi, Rus LGBT Ağı ve Rus LGBT Topluluğunun "aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvikinin ebeveynlere saygısızlık anlamına geldiği" gerekçesiyle sosyal ağ sitelerini kapattı.Karara imza atan Oktyabrsky Bölge Mahkemesi, Rus LGBT Ağı ve Rus LGBT Topluluğu gruplarının "aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvik ettiğini ve ebeveynlere ve diğer aile üyelerine saygısızlık yaptığını" belirtti.

Yasak kararı 2013'te çıktı

Rusya Federasyonu’nda “eşcinsel propaganda yasası” 2013’ten bu yana yürürlükte. Bu yasaya göre ülkede ‘eşcinsellik propagandası’ yasaklandı ve tüm güvenlik birimleri LGBT gruplarını engellemekle yükümlü. Başkent Moskova ve farklı kentlerde LGBT üyelerinin gösteri girişimlerine Rus güvenlik birimleri sert müdahalelerle engel oluyor. Gösteri girişimlerinde bir çok LGBT üyesi gözaltına alındı. Bazı topluluk üyeleri ise kanuna muhalefetten tutuklandı.

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