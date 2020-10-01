Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı

Karabağ'ı işgali altında tutan terör devleti Ermenistan, bir yandan da Azerbaycan'a yönelik saldırıda bulununca, Azerbaycan ordusu tarafından sert bir karşılık görmüş ve Ermenistan'a ait onlarca araç imha edilirken, çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi.

Yaşanan çatışmalarda Ermenistan'ın en büyük destekçisi olan Rusya ile imzaladığı askeri anlaşmanın içeriği de merak konusu oldu.

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, Rusya'nın savaşa dahil olmadığı ile ilgili soruya bir cevap verdi.

Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan askeri anlaşmanın 3. bir ülke tarafından Ermenistan topraklarına yapılacak bir saldırıda Rusya'nın karşı koymasını şart koştuğunu belirten Yarar, işgal altındaki Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, Çatışmalara Rusya'nın dahil olmayacağını söyledi.

Yarar, Ermenistan ile Rusya arasında en son 2010'da ve 2016'da yapılan anlaşmada ortak ordu bile kurulduğunu, Rusya'nın Ermenistan'daki 102. üssüyle beraber Ermenistan'ın 5. kolordusundan oluştuğunu belirterek, iki ülke arasında savaşın yaşandığı Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Rusya'nın bu yüzden müdahala edemeyeceğini söyledi.