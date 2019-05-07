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Rusya, ekonomisini 2018'de "dolarsızlaştırdı"

Rusya Merkez Bankası, 2018'de dolar rezervlerini altın, yuan ve avroya çevirdi

07 Mayıs 2019 Salı 21:32
Rusya, ekonomisini 2018'de "dolarsızlaştırdı"

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, 2018’de dolar rezervlerini altın, yuan ve avroya çevirdi.

Rusya Merkez Bankasınca yayımlanan 2018’e ilişkin yıllık raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya’nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi.

Ülkenin rezervlerindeki altının payı ise 2018 itibarıyla yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 18,1’e çıktı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin ödemelerindeki doların payını azaltmaya yönelik planlarını yakında hükümete sunacaklarını bildirmişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası ve Rus hükümetince yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:32
  1. altın
  2. Dolar
  3. döviz
  4. Rusya
  5. Yuan

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