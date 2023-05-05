Rusya duyurdu: Türkiye'de fiyatlar yüzde 25 düşecek

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’ye seferlerin artırılması durumunda paket turlarda yüzde 15 ila 25 oranlarında indirim yapılabileceğini söyledi.

Kafkasya Yatırım Fuarı’nın oturum aralarında gazetecilere konuşan Lomidze, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuş sayısının artırılmasına karar verildiğini hatırlatırken, “Bütün bu gelişmeler, Moskova’dan kalkışlı paket turlarda genel olarak fiyatların yüzde 15-25 oranlarında ucuzlamasını sağlayabilir” diye konuştu.

Tur operatörlerinin Rusya’dan Türkiye’ye uçuş sayısındaki artışın ülkeye yapılan turların maliyetini etkileyeceğini umduğunu kaydeden ATOR Başkanı, açıklamasında, “Rus turistlerin Türkiye’ye seyahat talebindeki düşüşün nedenlerinden biri de fiyatlardaki artıştı. Son dakika turlarının ortaya çıkmasını ve ortalama piyasa fiyatındaki düşüşün satışları canlandırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lomidze, tur operatörlerine göre, Urallar ve Sibirya gibi bölgelerden Türkiye’ye hava taşımacılığı hacminin artırılmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye’nin 2023 yaz sezonunda uçuş sayısını artırma konusunda anlaştığını bildirmiş, Türk havayolu şirketlerinin sefer sıklığını haftada 49 uçuşa, Rus havayolu şirketlerinin ise haftada 720 uçuşa kadar artıracağı duyurulmuştu.

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), Rus havayolu şirketlerinin beklediği yeni dış hat uçuş izinlerini onayladı.

Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bir dizi Rus havayolu şirketinin uluslararası uçuş izni başvurusunun onaylandığı bildirilirken, böylelikle Red Wings havayolu şirketinin Saratov ve Volgograd’dan, Aeroflot’un da Yekaterinburg ve Novosibirsk’ten Antalya’ya sefer düzenlemesinin önü açıldı.

Rosaviatsia’nın bu izinleri sonrası Türkiye’ye Saratov, Volgograd, Yekaterinburg ve Novosibirsk’ten direkt uçuşlar düzenlenmeye başlanacak.

Turizm Ajansı