Rusya duyurdu: Türkiye sevkıyat yapabilecek
Rusya tarım ürünleri denetleme ajansı Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine insani tüketim için jelatin ve kolajen sevkiyatı yapabilecek.
Rusya tarım ürünleri denetleme ajansı Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerinin veterinerlik hizmetleri tarafından, Türkiye'den AEB'e insani tüketim için jelatin ve kolajen ihracatı yapılmasına yönelik veterinerlik sertifikası üzerinde anlaşıldı.
Söz konusu sertifika, Rosselhoznadzor'un internet sayfasında yayınlandı.