Rusya duyurdu: Türkiye altın topluyor

Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı yükselen enflasyon nedeniyle altın rezervlerini arttırmaya yöneldi. Rusya için de yurt dışındaki döviz hesaplarının dondurulmasının ardından altın varlıkları daha da büyük önem kazandı.



Rusya Ekonomi Üniversitesi araştırmacıları rezervlerini en çok arttıran ülkeleri sıraladı.



Yılın ilk çeyreğinde en çok altın satın alan ülke Mısır olurken, Türkiye de 37 tonluk alımla ikinci sırada yer aldı.



Bu iki ülkeyi Hindistan ve İrlanda takip ediyor. Ekvador ve Gana da ilk çeyrekte yüklü miktarda altın alan ülkeler arasında.



Araştırmacılar Rusya Merkez Bankası'nın da uzun bir aradan sonra yeniden altın rezervlerini arttırma yoluna gittiğine dikkat çekiyor.



Buna karşın bazı ülkeler ise altın satma yoluna gidiyor. İlk çeyrekte en çok altın satan merkez bankaları Kazakistan, Özbekistan ve Polonya oldu.

Turkrus