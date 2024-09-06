Rusya son dakika duyurdu: Batılı banka Raiffeisen'in Rusya’daki hisseleri donduruldu, satışı engellendi!

Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen ticari bankalarından, Avusturya merkezli RBI, uluslararası düzenleyicilerin baskısı altına girdikten sonra Rusya'daki yüzlerce şirkete ödemelerde can simidi sağlayan birimini elden çıkarma sözü vermişti. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen pek bir şey değişmedi.

Haber, bankanın hisse senetlerinin bu sabah yüzde 7'den fazla düşmesine neden oldu.

Raiffeisen'den bir sözcü, Rus mahkemesinin kararının bankanın satışını engellediğini, ancak bunun Rus bankasının faaliyetleri ya da Avrupa Merkez Bankası'nın bankayı küçültmek için talep ettiği çabalar üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.

Sözcü, “Hâlâ yönetim atayabilir ve Ruslar’a talimat verebiliriz ancak bankayı satamayız” dedi.

Rusya, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana banka için daha da büyük bir para kaynağı haline geldi. Rusya’daki faaliyetleri, bu yılın ilk üç ayında grubun kârının yaklaşık yarısına kaynaklık ederken, yurtdışındaki ödemelerden alınan ücretler de arttı.

Yaptırımlar ve askıya almalar

Bankadan yapılan açıklamaya göre dondurma işlemi, Rus yatırım holding şirketi Rasperia'nın Strabag ve Avusturyalı hissedarları ile Raiffeisen birimine karşı yakın zamanda açtığı bir dava ile ilgili, ancak kredi veren herhangi bir yanlış davranışla suçlanmıyor.

RBI, Viyana merkezli inşaat grubu Strabag ile mevcut bağlantılarını reddeden ve Batı'nın kendisine yönelik yaptırımlarını yanlış yönlendirilmiş ve yanlış bilgilere dayalı olarak reddeden Oleg Deripaska tarafından kontrol edildiği tespit edilen bir şirketten Strabag'ın hissesini satın almaya çalışmıştı.

ABD Hazinesi Mayıs ayında, Deripaska'nın dondurulmuş hisselerini elinde bulunduran Rasperia'yı satın almak üzere Iliadis adlı bir Rus şirketinin kurulduğunu açıklamıştı.

ABD Hazinesi'nin yaptırım uygulayıcısı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 2023'ün başlarında Raiffeisen'in Rusya'daki faaliyetleri hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Washington'dan gelen baskılar, Raiffeisen'in bu yıl Strabag'daki hisseleri satın alma planından vazgeçmesine neden oldu; bu anlaşma Rusya'da dondurulan banka fonlarının kilidini açmayı amaçlıyordu.