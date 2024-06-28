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Dünya Rusya duyurdu! ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt! Rusya'dan planlı saldırı var
Dünya

Rusya duyurdu! ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt! Rusya'dan planlı saldırı var

Yeniakit Publisher
2024-06-28 23:23:00 - 2024-06-28 23:34:00
Rusya duyurdu! ABD İHA'larının Karadeniz'deki kışkırtmalarına yanıt! Rusya'dan planlı saldırı var

Rusya'dan çağrı var! ABD'nin insansız hava araçlarının Karadeniz'deki uçuşlarının çatışma riskini arttırdığını açıkladı. Yanıtını paylaştı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) stratejik insansız hava araçları (İHA) ile Karadeniz'deki faaliyetlerini son dönemde arttırırken, Moskova'dan Amerikan keşif uçaklarını engellemek için güçlü adımlar atılabileceğine dair açık bir uyarı geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin Karadeniz üzerindeki insansız hava aracı uçuşlarına karşı "yanıt" hazırlığı yapmaları konusunda talimat verildiği belirtildi.

ABD insansız hava araçlarının Karadeniz üzerinde son zamanlardaki "artan uçuşlarına" dikkat çeken Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus tesislerine saldırma amacıyla Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya sağlanan hassas silahlar için istihbarat ve hedefleme yaptıklarını" kaydetti.

Açıklamada, "Bu durum ABD ve diğer Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya, Kiev rejiminden yana müdahil olduğunu gösteriyor," denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "bu uçuşların Rus askeri uçaklarının karıştığı olayların sayısını ve NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riskini arttırdığını" belirterek, bu durumdan NATO üyelerini sorumlu tuttu.
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Savunma Bakanı Andrei Belousov'un Genelkurmay Başkanlığı'dan "bu kışkırtmalara karşı olası operasyonel yanıt hazırlıkları için öneri talebinde bulunduğu" aktarıldı.

ABD ve Rusya arasında benzer bir çatışma daha önce de yaşanmıştı.

Mart 2023'te bir Rus savaş uçağı ABD'ye ait bir insansız hava aracına hasar vererek Karadeniz'de düşmesine neden olmuştu. Olay, Soğuk Savaş dönemindeki çatışmalardan bu yana Rus ve ABD güçleri arasında yaşanan ilk sıcak çatışma olarak nitelendirilmişti.

Böyle bir çatışmanın tekrarlanması Ukrayna'da devam eden savaştan kaynaklanan gerilimi daha da arttırabilir.

Pentagon ve ABD Avrupa Komutanlığı olaydan sonra yaptıkları açıklamada, iki Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında rutin bir gözetleme görevi yürüten insansız hava aracının üzerine yakıt boşalttığını ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD insansız hava aracının Rusya sınırı yakınlarında uçtuğunu ve Rus yetkililer tarafından yasak ilan edilen bir bölgeye izinsiz girdiğini öne sürmüştü.

Rusya bu olayın ardından 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yakın bölgelerin uçuşlara yasak olduğunu duyurdu.

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