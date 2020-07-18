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Dünya

Rusya duyurdu: 2021'de göreceksiniz

Rusya, Arktik ve Pasifik Okyanusu çevresinde kullanmak üzere geliştirdiği Mi-171A3 helikopterini görücüye çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:05:00 - 2020-07-18 22:08:59
Rusya duyurdu: 2021'de göreceksiniz

Rusya’nın Arktik bölgesinde kullanmak üzere geliştirdiği Mi-171A3 helikopterinin MAKS-2021 hava fuarında sergilenmesi planlanıyor.

Mi-171A2 platformunun denizaşırı varyantı olarak tasarlanan Mi-171A3 için üç yıl önce anlaşma imzalanmıştı.

Helikopterin nihai montajının Ulan-Ude Havacılık Fabrikası’nda yapılacağını belirten Rus yetkililer, platformun tasarım sürecinin 2018 yılında bittiğini ve aerodinamik testlerin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Mi-171A3 genel maksat helikopterinin, Arktik ve Pasifik Okyanusu çevresinde icra edilecek misyonlarda nakliye görevini üstlenmesi planlanıyor.

(C4defence)

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