  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:58:00 -
Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyururken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyması çağrısında bulundu. Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyurdu.

Rusya kabul etti

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cino

Bu ermeniler bir türlü devlet olamadılar. Sürekli Türk düşmanlığı ve terör eylemleri ile kendilerinin ve bölgenin gelişmesini engellediler. Halbuki bu saldırganlığı bıraksalar çok refah içinde yaşayıp gelişecekler.
  • Yanıtla
ABD'deki reklam panolarında skandal ifadeler: Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor
Dünya

ABD'deki reklam panolarında skandal ifadeler: Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor

Karabağ çatışmaları süresince 100 masum sivilin ölümüne sebep olan Ermenistan'ı görmezden Batı, ortaya çıkan skandal bir tabelayla ikiyüzlül..
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası bazı İranlı yetkililer hadsiz açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhamm..
Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!
Sağlık

Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'kit' iddialarına soğuk duş!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP'li Murat Emir'in kit iddialarıyla ilgili 'devletin 100 milyon TL'ye yakın zararı olabilir' açıklamasını be..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay