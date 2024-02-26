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Dünya Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 15:44:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin, 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar yapılmayacağını belirterek, "Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekti.

Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.

"Navalnıy'ın ailesine baskı yapıldığı yönündeki açıklamalar saçma"

Rusya'da 16 Şubat'ta cezaevinde öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın annesi Lyudmila Navalnaya'ya baskı yapıldığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bu durumda bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Çünkü Kremlin'in bununla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla Kremlin baskı kuramaz. (Navalnıy'nın) Taraftarların bu açıklamaları açıkça saçma. Taraftarların hemen hemen hepsi yurt dışında bulunuyor ve aranıyor." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın KGAÖ anlaşmasını askıya almasını açıklığa kavuşturacağız"

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) anlaşmasının ülkesine yönelik uygulanmadığı ve bu nedenle anlaşmayı dondurdukları" yönündeki açıklamasına ilişkin de "Ermeni ortaklarımızla oldukça sıkı temaslarımız var. Elbette bunu açıklığa kavuşturacağız. Belgelere göre, KGAÖ'de böyle bir süreç mevcut değil." dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planının Cenevre Konferansı'nda istişare edilmesine ilişkin ise Peskov, "Bu format (Cenevre Konferansı) garip. Çünkü barış planı Rusyasız istişare ediliyor. Bu anlamsız hatta saçmadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ekonomisi ciddi sıkıntı yaşıyor"

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına yönelik de Peskov, "Yeni bir şey yok. Bunlar bumerang gibi çalışıyor. Bize uygulanan yaptırımlar nedeniyle öncelikle Avrupa ekonomisi ciddi sıkıntı yaşıyor. Amerikan şirketleri de zarar görüyor. Rus ekonomisi istikrarlı olduğunu gösterdi, bu duruma uyum sağladı ve gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Danimarka'nın Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturma sürecini sonlandırma kararını "şaşırtıcı" ve "saçma" olarak nitelendirdi.

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