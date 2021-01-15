Rusya dünyaya duyurdu! Anlaşmadan çekiliyor
Rusya, ABD'nin 22 Kasım 2020'de çekildiği Açık Semalar Anlaşması'nda çekilme kararı aldı.
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı.
"Anlaşma ciddi darbe aldı"
ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkması nedeniyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten Rus Dışişleri, anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve BM'nin güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını vurguladı.
ABD'nin kararı karşısında Rusya'nın anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devamının sağlanması için somut ve anlaşmanın temel hükümlerine uygun öneriler sunduğunu anımsatan bakanlık, bu önerilerin ABD tarafından desteklenmediğini üzüntüyle tespit ettiklerini vurguladı.
Rusya Dışişleri, anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devam etmesi önündeki engellerin kaldırılması sürecinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Moskova'nın anlaşmadan çıkılmasını öngören iç prosedürün başlatıldığını ilan etme yetkisinin bakanlığına verildiğinin altını çizdi.
Bakanlık, "Süreç tamamlandığında 'Depoziter ülkelere' ilgili bildirim yapılacaktır" diye ekledi.