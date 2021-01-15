  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya dünyaya duyurdu! Anlaşmadan çekiliyor
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! Anlaşmadan çekiliyor

Rusya, ABD'nin 22 Kasım 2020'de çekildiği Açık Semalar Anlaşması'nda çekilme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:48:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! Anlaşmadan çekiliyor

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı. 

"Anlaşma ciddi darbe aldı"

ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkması nedeniyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten Rus Dışişleri, anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve BM'nin güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını vurguladı. 

ABD'nin kararı karşısında Rusya'nın anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devamının sağlanması için somut ve anlaşmanın temel hükümlerine uygun öneriler sunduğunu anımsatan bakanlık, bu önerilerin ABD tarafından desteklenmediğini üzüntüyle tespit ettiklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri, anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devam etmesi önündeki engellerin kaldırılması sürecinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Moskova'nın anlaşmadan çıkılmasını öngören iç prosedürün başlatıldığını ilan etme yetkisinin bakanlığına verildiğinin altını çizdi.

Bakanlık, "Süreç tamamlandığında 'Depoziter ülkelere' ilgili bildirim yapılacaktır" diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa
Siyaset

Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi
Gündem

Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay