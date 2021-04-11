Rusya dünyaya böyle ilan etti! Devlet kanalından yayınlandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbas bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor. İki ülkede son günlerde sınırdaki askeri kapasitesini artıracak yönde adımlar atarken en kötü senaryoya hazır olunduğu mesajlarını peş peşe vermekten geri kalmıyor.

Görüntüler devlet kanalında paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde 'gerekirse müdahale ederiz' uyarısında bulunan Rusya'dan yeni bir adım geldi. Bir süredir robot tanklar üzerinde yoğun mesai harcayan Rusya bu silahlardan yeni görüntüler yayınladı. Tankların kapasitelerini gözler önüne seren görüntüler devlet kanalı Zvezda tarafından paylaşıldı.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu bu silahların üretildiği başkent Moskova yakınlarındaki tesisi ziyaret etti ve çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan açıklamada ilk etapta 5 adet Uran-9 isimli robot tankın kullanıma gireceği ve bu modeli kullanacak askerlerin eğitiminin kısa sürede başlayacağı bilgisine yer verildi.

Yeni bir gözdağı olarak yorumlandı

Zırhlı kamyonun içinde yer alan operasyon merkezinden kontrol edilen tankın 400 mm otomatik silah, Ataka anti tank füzesi ve bir lav silahına ev sahipliği yaptığı duyuruldu. Kısa sürede envantere gireceği açıklanan robot tanklar yeni bir gözdağı olarak yorumlandı.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor. Taraflar arasında Temmuz 2020'de sağlanan kapsamlı ateşkes son dönemde sık sık ihlal ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisi'ni onaylamıştı.

Çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor. Çatışmalar son dönemde şiddetlenmişti.

Ukrayna Parlamentosu, yedi yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı.