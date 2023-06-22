Rusya, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na yasak

Rusya'da Kremlin yönetimi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nı (WWF), "istenmeyen" kuruluş olarak nitelendirdi ve vakfın Rusya'nın ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Rusya Başsavcılığı, uluslararası sivil toplum kuruluşu WWF'in çalışmalarını Rusya Federasyonu'nda istenmeyen faaliyetler olarak kabul etmeye karar verdi" denildi.

Savcılar, grubun Rusya'da "ekonomik alanda güvenlik tehditleri oluşturan projelerin uygulanması için bir kılıf" olarak kullanıldığını iddia etti.

Açıklamada WWF'nin Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu geliştirme planlarını engellemeye çalıştığı belirtilirken, enerji ve metal sektörlerini hedef alan çalışmalarının Rusya'nın ekonomik kalkınmasına "pranga vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Greenpeace de mayıs ayında Rusya'da "istenmeyen" bir örgüt olarak etiketlenmişti.

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