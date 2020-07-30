Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Üçüncü ülkelerin vatandaşları Türkiye üzerinden ülkeye giremeyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalnızca 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların başlatıldığı Türkiye, İngiltere ve Tanzanya vatandaşları veya bu ülkelerde oturum izni olan kişilerin Rusya’ya giriş yapabileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, üçüncü ülkelerin vatandaşlarının bu ülkeler üzerinden Rusya’ya uçuş gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Birimi’nin açıklamasında hükümetin 24 Temmuz tarihli kararında, Türkiye, İngiltere ve Tanzanya’daki Rus konsolosluklarında turistik vize de dahil olmak üzere tüm kategorilerden vizelerin yeniden tanzim edilmeye başlanmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.
"Rusya vizesi alamayacak"
Açıklamada, “Vizeler şimdilik yalnızca adı geçen ülkelerin vatandaşlarına ve bu ülkelerde oturum izni olan kişilere verilecek. İngiltere, Türkiye ve Tanzanya’da geçici olarak bulunan kişiler Rusya vizesi alamayacak” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, Rusya’ya havayolu üzerinden yalnızca vizeleri olan İngiltere, Türkiye ve Tanzanya vatandaşları ve bu ülkelerde oturum izni bulunan kişiler girebilecek.
Diğer ülkelerin vatandaşları için Rusya’ya girişler hâlâ kapalı.
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