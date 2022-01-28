Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı ile görüştü! 'Sınır güvenli önceliğimiz'

Rusya (Russia) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus Bakan Sergey Lavrov, Almanya (Germany) Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlikle ilgili teklifleri görüştü.

Görüşmede "İran nükleer anlaşması"nın ele alındığı belirtilirken, iki taraf da 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan anlaşmanın "yeniden canlandırılmasına yönelik yoğun diplomatik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini" vurguladı.

Ukrayna'nın doğususunda yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın, Normandiya Formatı kapsamında, Minsk anlaşmalarının uygulanması yönündeki çalışmalarına desteğini iletti.

Sınır güvenliği vurgusu!

Rusya'nın ABD ve NATO'ya güvenlikle ilgili tekliflerinin değerlendirildiği görüşmede, Lavrov, "NATO'nun genişletilmemesi ve Rusya'yı tehdit eden silahların konuşlandırılmaması önceliğini." hatırlattı.