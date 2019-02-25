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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD dünyayı parçalıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin dünyayı parçaladığını belirterek Avrupa Birliği’nin ise birçok konuda kabuğuna çekildiğini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:22
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD dünyayı parçalıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin dünyayı parçaladığını belirterek Avrupa Birliği’nin ise birçok konuda kabuğuna çekildiğini söyledi.



Rusya’nın en büyük düşünce kuruluşlarından biri olan Valdai Düşünce Kuruluşunun düzenlediği bir panele katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın dış politikası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Lavrov, “Bana öyle geliyor ki şuanda esas olan iki şey küresel dizayn ve yeniden yapılanmayı gözlemlemektir. Birincisi siyasetin daha etkin yeni ekonomik büyüme ve yeni finansal güç merkezlerinin ortaya çıkmasıdır. Bu finansal merkezler bugünün ve yarının toplumlarına ve ülkelerin ihtiyaçlarına göre ekonomik birleşmeyi tercih ediyor. Böylece Rusya, Hindistan ve Çin yarın ve sonraki gün Çin’de bir araya geliyor. Ayrıca BRICS ortaya çıktı. Diğer taraftan Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta Asya ülkeleri Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesinde bir araya geldi. Bu merkezlerin oluşumunu engellemek ve finansal merkezleri dağıtmak için Orta Doğu Stratejik İttifakı gibi oluşumlar var. Şuanda ABD ve NATO tarafından körfez ülkeleri Ürdün ve Mısır çevresinde toplanmaya çalışılıyor. Elbette ki burada İsrail’in çıkarları korunuyor” dedi.



“Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kore’yi görüşeceğiz”


Lavrov katılımcıların sorularını cevaplandırdığı programın ikinci bölümünde ise Kore’de barış sürecinde Rusya’nın rolüne ilişkin, “2005’te Kuzey Kore nükleer güç olduğunu duyurmuş daha sonrasında Kuzey Kore Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahlardan arındırılma görüşmelerine katılmış bu görüşmelerden daha sonra çekilmişti. Barış programlarında bir daha ekonomik yaptırım olmayacağı duyurulmuştu. Ancak daha sonra yeni bir ekonomik yaptırım kararları açıklanmıştı. Singapur zirvesi sorunun bir anda çözülemeyeceğini gösterdi. Pyongyang’ı daha ileri seviyeye taşımayı savunuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte bir ’yol haritası’ oluşturduk ve bu aşamada herbir aşamasını somutlaştırmak için çalışıyoruz. Yarın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile konuşacağım” ifadelerinde bulundu.



Lavrov’dan Fransa, ABD, AB ve BM’ye eleştiri


Lavrov Fransa’da Rus medyasına getirilen yasakları eleştirerek, “Fransa medyayı istediği doğrultuda sansürleyen bir yasa çıkardı. Rus medyası Elysee Sarayı başta olmak üzere hiçbir yerde haber yapamıyor. Bunu Fransa tarafına sorduğumuzda her şeyin doğru olduğunu ve Rus basınının propaganda aracı olduğunu söylüyorlar. Biz onlara AGİT kararlarını uygulamalarını söylediğimizde bu kararların 1990’da kalması gerektiğini söylüyorlar. Gazetecilere engel çıkarılması kesinlikle kabul edilemez” dedi. Sözlerinin devamında ABD ve AB’yi eleştiren Lavrov, “Geçtiğimiz yıl kabul edilen göç yasasıyla ilgili bir anlaşma imzalandı. Batı, göç krizi ile ilgili eşit bir şekilde mücadele etmek için sözde karar aldı. Biz Rusya olarak itiraz ettik. Libya’yı biz bombalamadık. Hala ülkedeki terörist faaliyetlerle ilgili kuzeye kaçışlar var ve sorun tam bir kara deliğe dönüştü. Bu nedenle biz bu işin sorumlularının doğrudan konuyla ilgilenmesini öneriyoruz” diye konuştu.



"ABD dünyayı parçalıyor"


Sözlerinin devamında ABD’yi dünyayı parçalamakla suçlayan Lavrov, Birleşmiş Milletleri de eleştirerek, “Şimdi çok kutuplu bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Açıkçası uluslararası hukuk anlamında bölünme var. Amerika Birleşik Devletleri her şeyi parçalıyor ve AB birçok konuda kabuğuna çekiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde dünyanın gelişmekte olan bölgeleri Asya, Afrika ve Latin Amerika kesinlikle yeterince temsil edilmiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:22
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