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Aktüel Rusya Devlet Duması'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı
Aktüel

Rusya Devlet Duması'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:08:35 -
Rusya Devlet Duması'ndan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, Dağlık Karabağ'da oluşan duruma ilişkin bildiri kabul edildi.

Duma milletvekillerinin, Dağlık Karabağ'daki durumdan endişe duyduğu belirtilen bildiride, "Duma, ateşkesin acilen sağlanması, bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguluyor." ifadesine yer verildi.

Bildiride, "Duma milletvekilleri, tarafları müzakere sürecini yeniden başlatmaya çağırıyor ve durumun istikrara kavuşturulması konusunda arabuluculuk desteği vermeye hazır." denildi.

27 Eylül'de sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

- Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde milliyetçi Ermeniler, Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Ermenistan'ın silahlandırdığı gruplar, 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl da Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermenintan güçleri, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altına girdiği süreçte 1 milyona yakın sivil de yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

1992'de Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla Minsk Grubu kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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