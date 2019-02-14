Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib’te ne de Suriye’nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi. IHAAW175633-SIY/14-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib’te ne de Suriye’nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

IHAAW175633-SIY/14-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib’te ne de Suriye’nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.14.02.2019 17:56:33TSINNNN

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